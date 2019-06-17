Алибасов после прихода в сознание начал «прыгать» во времени

Продюсер Бари Алибасов после выхода из медикаментозного сна не понимает отчетливо, в каком времени находится, и «прыгает» то в конец 80-х, когда отдыхал с женой на Черном море, то в 90-е, когда оказался в Чечне во время Второй чеченской кампании, рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

«Минут десять-пятнадцать он находится в одном месте и времени. То ему кажется, что он оказался в больнице после авиакатастрофы, в которую попадала группа «На-на». То ему кажется, что они поехали во время Второй чеченской кампании в Чечню, то ему кажется, что они в Косово и оказались в больнице там», – приводит слова сына продюсера ФАН.

Он отметил, что состояние Алибасова улучшается, когда рядом с ним оказывается супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

«Мой отец тогда думает, будто сейчас конец 1980-х, и они с Лидией Николаевной отдыхают на черноморском курорте, и у них конфетно-букетный период», – пояснил сын артиста.

Сейчас сын Бари Алибасова готовится принять решение о том, где продолжит реабилитацию продюсер. Если сам Бари Каримович не сможет принять это решение, то сын перенаправит его в Казахстан, в санаторий в отдаленном горном районе.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов начал самостоятельно ходить. Его выписали из больницы в понедельник.

В начале прошлой недели Алибасов впервые пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Первым делом продюсер поинтересовался, где его кот Чуча.