Бари Алибасов начал самостоятельно ходить

Продюсер Бари Алибасов уже самостоятельно ходит и даже начал строить рабочие планы, сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

«Я его видел лично... Он сейчас с (супругой) Лидией Николаевной (Федосеевой-Шукшиной) и котом Чучей. Его жизни ничего не угрожает. Он ходит без посторонней помощи и говорит. Строит планы на работу и спрашивает о гастролях группы «На-На», – приводит РИА «Новости» слова Горожанкина.

Ранее завкафедрой токсикологии медицинского университета им. Мечникова Виктор Шилов рассказал, когда Алибасов сможет нормально поесть после того, как отравился жидкостью для прочистки труб.