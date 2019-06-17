Врач рассказал, когда Бари Алибасов сможет нормально поесть

Завкафедрой токсикологии медицинского университета им. Мечникова Виктор Шилов прокомментировал газете ВЗГЛЯД, сообщение о быстрой выписке из больницы заслуженного артиста России Бари Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб.

Восстановление больных после химического ожога, по словам Шилова, протекает по-разному.

«Если ожог сильный, то площадь поражения большая и после заживления образуется рубец, который стягивает пищевод, сужая его отверстие. В этом случае, пациенту до конца дней приходится соблюдать режим щадящего питания», – рассказал медик.

Учитывая быструю выписку, у Алибасова была легкая степень ожога, при которой все происходит как на коже: покраснело, зажило и восстановилось, полагает собеседник.

«При легкой степени ожога пациенту рекомендуют пару месяцев придерживаться диеты как при гастрите и язве, а затем можно есть любую еду. Если его так быстро выписывают, значит осложнений на почки не было, сужения пищевода не было. Все пошло на поправку, врачи хорошо поработали», – заключил Шилов.

Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы в понедельник. В начале прошлой недели артист пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Придя в сознание, Алибасов первым делом поинтересовался, где его кот Чуча.