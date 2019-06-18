Представитель Алибасова рассказал о его состоянии

Продюсер Бари Алибасов чувствует себя лучше, он интересуется событиями, произошедшими за последнее время, и благодарит врачей, сообщил его директор Вадим Горжанкин.

Горжанкин сообщи, что «состояние Бари Алибасова постепенно улучшается». Отмечается, что он почти отошел «от сильных седативных препаратов», и, «несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На», а также «интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ им. Склифосовского», передает РИА «Новости».

Кроме того, он «передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении».

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов начал самостоятельно ходить. Его выписали из больницы в понедельник.

При этом продюсер после прихода в сознание начал «прыгать» во времени.