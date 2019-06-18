Стали известны новые способы обмана автомобилистов

Эксперты рассказали о новых способах обмана автомобилистов, которые начали использовать мошенники в России.

Одним из распространенных в данный момент способов обмана является надевание на оставленный на парковке автомобиль кодового или обычного замка. Ехать с ним можно, но это чревато неприятностями: например, будет царапаться тормозная колодка или диск, нарушится балансировка, сообщают «Аргументы и факты».

К «запертой» таким образом машине обычно прилагается записка под дворниками – вымогатели предлагают перевести деньги на номер телефона, а взамен обещают прислать информацию о том, где спрятан ключ к замку, либо указать номер кода.

Юридически данные действия квалифицируются как вымогательство и подходят под ст. 163 УК РФ.

В этом случае эксперты рекомендуют не трогать замок и сразу же обращаться в полицию. Кроме того, на парковках обычно есть камеры видеонаблюдения – по ним можно попробовать установить преступника.

Другой вариант, который мошенники практикуют на автостоянках, – скручивание номеров. Схема схожая: автовладельцу оставляют сообщение, в котором указан номер телефона и сумма, которую нужно перевести. Если «сделка» состоится, хозяину авто сообщают, где спрятаны номера.

Юристы уточняют, в этом случае действия мошенников квалифицируются как неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства (ст. 325.1 УК) и вымогательство (ст. 163 УК РФ). Здесь также необходимо писать заявление в полицию.

Можно также перерегистрировать автомобиль и получить новые номера, либо сделать дубликат старых. Однако в этом случае есть опасность, что вымогатели прикрутят оригиналы на другой автомобиль и совершат какие-то незаконные действия.

Еще один вариант мошенничества на парковке – предложение «посторожить автомобиль». К водителю подходит человек и заявляет, что готов проследить, чтобы с машиной ничего не случилось. Плата, как правило, небольшая – до 500 рублей. Если водитель откажется и уйдет, то позже он может обнаружить на своем автомобиле царапину, либо у него будут проколоты колеса.

В этом случае нужно рекомендуется сфотографировать человека, который предлагает стать «охранником». Уголовное дело может быть возбуждено, если сумма ущерба больше 5 тыс. рублей.

Если проколоты колеса, то следует обращаться в полицию: действия мошенников могут быть расценены как умышленное повреждение чужого имущества (ст. 67 УК РФ).

Следующий случай обмана: автовладелец меняет на сервисе резину – например, с зимней на летнюю. Позже он обнаруживает, что ему установили чужие, как правило, изношенные или дешевые покрышки.

Действия сотрудников автосервиса подходят под ст. 159 УК РФ – мошенничество. Автовладелец может предъявить документы, которые подтверждают приобретение покрышек. Чтобы подтвердить обман, придется искать свидетелей, которые были в тот момент на станции техобслуживания.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о схеме обмана в автосалонах.