Роспотребнадзор рассказал о схеме обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в одном из автосалонов региона; они выявили множество нарушений и раскрыли схему обмана покупателей.

Проверку провели после многочисленных жалоб клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года, сообщает «Российская газета».

Специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова рассказала: покупатели сообщали, что при заключении договоров купли-продажи им предоставляли недостоверную информацию. Так, уже после покупку выяснялось, что цена машины выше, а комплектация гораздо скромнее заявленной.

При заключении договора купли-продажи за счет кредита внезапно выяснялось, что процентная ставка по нему не 5,9% годовых, как было озвучено сначала, а 20–22% фактически после заключения договора.

Специалисты Роспотребнадзора отправились в автосалон, проверить, как работает данная схема, и лично убедились в правдивости претензией покупателей.

Сделка длилась восемь часов, и все происходящее сотрудник управления записал на диктофон.

Выяснилось, что клиенту автосалона выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые нужно сообщить банку. Якобы фиксированная ставка по кредиту выросла от 4,5 до 7,9%, а в договоре и вовсе до 16,7%.

«До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денег. На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких «соглашений». Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор», – рассказали в управлении.

Отмечается, что ПТС и СНИЛС вернули тайному покупателю только после того, как он сообщил, что вызвал полицейских.

При этом по такой схеме работают несколько автосалонов. Несмотря на то, что все ответственные за обман наказываются, жалобы продолжают поступать. Это, уверены в Роспотребнадзоре, говорит о систематической незаконной деятельности группы лиц.

Ведомство также указывает, что должно насторожить при покупке машины: цена автомобиля на сайте (в рекламе) намного ниже средней по рыку; процентная ставка по кредиту неоправданно низкая; показ автомобиля в салоне постоянно откладывается; сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля; сотрудники предлагают заменить заявленную машину на другую марку или модель; процесс заключения договора затягивается на целый день, а сотрудники салона, которые общаются с клиентом, постоянно меняются.