Израилю стало не хватать денег на армию

Министерство финансов Израиля требует возобновить дискуссии о сокращении срока военной службы, чтобы справиться с дефицитом бюджета, пишет Haaretz.

При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте между военными и минфином Израиля был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца. Тогда же было обговорено, что в 2020 году последует следующее сокращение срока службы – на два месяца, до двух с половиной лет, хотя Айзенкота выступил против этой инициативы.

Между тем, теперь Минфин требует сократить срок службы сразу до двух лет, пишет MIGnews.com.

Кроме того, ведомство требует сократить количество контрактников в ЦАХАЛе «еще на несколько тысяч человек» после сокращения на 5 тыс., которое, с точки зрения армии Израиля, нанесло тяжелый удар по ее боеготовности.

Такие предложения прямо противоречат амбициозным планам нынешнего начальника Генштаба Авива Кохавии и бывшего министра обороны Авигдора Либермана, отмечают СМИ.