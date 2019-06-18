Пушков оценил идею Зеленского начать разговор с Путиным с фразы про Крым

«Идея Зеленского провальна во всех смыслах. Он не вполне отдает себе отчет в сложности своего президентства», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал идею Владимира Зеленского начать разговор с Владимиром Путиным со слов о принадлежности Крыма и Донбасса.

«Если Зеленский намерен свести все свое пребывание у власти к полемике с Россией относительно Донбасса и Крыма, то его правление будет крайне неудачным», – подчеркнул член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что на этом пытался строить свою внутреннюю и внешнюю политику экс-президент Петр Порошенко. «Он поставил во главу угла два этих вопроса и заявил, что раз Россия не разделяет эту позицию, то надо рвать с ней все связи. Он это сделал и что получил? Украина ничего не приобрела», – добавил Пушков.

Он подчеркнул, что ЕС даже при всем желании не способен компенсировать рынок России, об этом неоднократно Украине говорили еврочиновники. Поэтому Киев сам должен позаботиться о налаживании торгово-экономических связей, сказал сенатор.

Пушков отметил, что перед Зеленским стоит очень серьезная проблема – внутреннее состояние Украины. «Крым – чисто национальная тема. А по поводу Донбасса, Россия никогда не отрицала его принадлежность. Другое дело, что народ Донбасса не хочет быть под киевскими властями. Зеленский сам должен убедить население, что будет лучше с Украиной. Вряд ли это выйдет», – заключил Пушков.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, с чего начнет разговор с Владимиром Путиным в случае встречи двух президентов. «Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина», – сказал Зеленский и подчеркнул, что надеется на скорое «возвращение» полуострова.

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