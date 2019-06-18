Демографы оценили прогноз ООН о резком сокращении населения России

«Чтобы население не уменьшалось, нужен третий ребенок. Если в семьях будет по трое детей, тогда население будет расти. Чтобы изменить ситуацию, нужна пропаганда семейной жизни», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов, комментируя прогноз ООН, согласно которому число жителей России может сократиться до 100 млн человек.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский усомнился в точности прогноза ООН, но в то же время отметил, что население России за счет внутренних ресурсов расти сильно не сможет. «Но сможет благодаря притоку мигрантов. Если их не будет, то теоретически прогноз ООН может сбыться», – считает Вишневский.

Накануне ООН подготовила демографический доклад, согласно которому число жителей России через 59 лет может сократиться до 100 млн человек, а к 2100 году – до 83,7 млн человек. В докладе, впрочем, содержится и оптимистичный прогноз – увеличение числа жителей до 160 млн человек.

Вишневский отметил, что обычно разница в прогнозах ООН и Росстата получается из-за того, что ООН закладывает очень низкий объем миграции. «В наших прогнозах она присутствует в больших количествах», – отметил эксперт.

Заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов, напротив, заявил газете ВЗГЛЯД, что прогноз ООН скорее всего сбудется.

«Может такое быть. Сверхнизкая рождаемость – главная причина. С 90-х годов началась депопуляция», – рассказал эксперт.

По его словам, играет роль и возрастающий уровень жизни в развитых странах. «Сейчас население мира понемногу увеличивается, но этот рост идет все время с уменьшающимся темпом. Только потому, что пока в странах Азии и Африки не такая низкая рождаемость, как в развитых странах. После 2060 года все страны уже будут малодетными. Чем лучше люди живут, тем ниже рождаемость – такая тенденция просматривается по всему миру и она неизбежна», – сказал Антонов.

Он отметил, что Россию эта тенденция тоже коснулась. «Мы не исключение, у нас все так же, как и в остальных странах. Чем лучше люди живут, тем меньше у них детей. Потому что ценности совсем другие. Сейчас у нас в стране многие живут одиночно-холостяцкой жизнью», – пояснил Антонов.

Эксперт считает, что для роста населения России необходимо резко менять принцип управления демпроцессами. «Чтобы население не уменьшалось, нужен третий ребенок. Если в семьях будет по трое детей, тогда население будет расти. Чтобы изменить ситуацию, нужна информационная кампания по всей стране, пропаганда семейной жизни. Это позволит изменить общественные убеждения», – заключил демограф.

На данный момент в стране проживает 145,8 млн человек. В апреле министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что уровень рождаемости в стране за прошлый год снизился на 5,4%.