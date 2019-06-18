Пассажиры рейса Новосибирск – Паттайя отказались лететь «неисправным» самолетом

Пассажиры рейса Новосибирск – Паттайя отказались лететь на самолете, заявив, что он неисправен, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вылет рейса из Новосибирска в Таиланд пришлось задержать из-за бунта 15 пассажиров, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, при подготовке рейса к вылету была выявлена незначительная техническая неисправность, однако ее быстро устранили. При этом часть пассажиров отказались лететь рейсом.

«По данным авиакомпании, задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования. В связи с этим вылет был задержан на 1 час 27 минут. 15 человек отказались от полета, они решили, что самолет неисправен», – сказали в ведомстве.

Позже самолет в технически исправном состоянии все-таки отправился с пассажирами в Паттайю. Никаких инцидентов во время полета зафиксировано не было.

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