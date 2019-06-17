Пилотов сгоревшего «Суперджета» отстранили из-за стресса

Пилоты сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 временно отстранены от полетов, так как испытали сильный стресс, сообщил источник.

«Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полеты. Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что перспективы их возвращения за штурвал не определены – они должны пройти курс лечения и восстановления.

В то же время расследование катастрофы, по его данным, может занять не менее года.

Ранее эксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД о необъяснимых действиях экипажа сгоревшего «Суперджета», которые описаны в отчете МАК.

В пятницу МАК опубликовал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

Самолет компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 37 человек спаслось.