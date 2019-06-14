В докладе МАК о крушении «Суперджета» нашли необъяснимые элементы

«Непонятно, почему в данном полете командир отклонял ручку до упора – то вперед, то назад. Хотя управление на этих самолетах сделано очень легким», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Роман Гусаров. Так он отреагировал на доклад МАК о причинах крушения «Суперджета» в Шереметьево.

Как отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, перечислять все ошибки командира экипажа «не имеет смысла», они очевидны. Непонятно одно, добавил он, – по какой причине, находясь на достаточной высоте, для обеспечения крена для разворота командир десять раз дергал ручку управления.

Гусаров напомнил итоги других, прежних исследований МАКа, из которых следует: пилоты других «Суперджетов» в подобных ситуациях, то есть в режиме прямого управления самолетом, «точно также интенсивно работали с ручкой управления». «Вызвано ли это стрессом? Или это какая-то необходимость? Отсутствие обратной связи?», – недоумевает Гусаров.

Эксперт также обратил внимание на сообщение из пятничного доклада о том, что на высоте 82 метра (считается точкой принятия решения, сажать ли самолет или уходить на второй круг) «самолет стал подныривать под глиссаду». Так среди пилотов называется резкое снижение, потеря высоты при посадке.

«Из данного отчета не видно, что подныривание «Суперджета» происходило из-за действий экипажа! Почему же тогда? Может быть, из-за превышения массы? Мне кажется, именно с этого момента начала развиваться аварийная ситуация. Экипаж пытался парировать воздействием на ручку управления, тянул ее на себя, прибавлял «газ», что и привело к значительному превышению скорости на момент выхода на торец полосы – больше 300 км/ч вместо положенных 270-ти», – отметил эксперт. По его мнению, уже после этого начались лихорадочные действия, попытки взять самолет под контроль.

«Сейчас нельзя сказать однозначно, что все это рукотворное. Пока нет никаких прямых указаний на особенности пилотирования или поведение самолета в этом режиме... Потребуется многомесячный анализ специалистов. Может быть, понадобятся дополнительные полеты, исследования. В любом случае, пока в отчете нет показаний самих пилотов», – подытожил Роман Гусаров.

Напомним, в пятницу Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о причинах крушения «Суперджета» в Шереметьево, которое произошло в начале мая. Самолет компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось.