Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.

«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты», – сказал Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, «на фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм». «Постепенно доллар приобретает токсичный характер», – добавил он.

Нарышкин также считает, что США вводят новые санкции произвольно и импульсивно и не учитывают мнение даже ближайших партнеров, передает ТАСС.

«Не секрет, что за последние несколько лет они (санкции) стали излюбленным методом политики США. Что особенно тревожно – режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно», – сказал Нарышкин.

По его словам, инициаторы санкций «не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доллар превратился в инструмент давления эмитента на весь мир. Он также заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.

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