Путин объяснил, к чему приведет мировое господство США

Президент России Владимир Путин заявил, что навязываемая Соединенными Штатами модель их господства – путь к бесконечным конфликтам и войнам, причем не только торговым.

Президент подчеркнул, что подобная модель – это бои без правил «всех против всех», передает РИА «Новости».

Путин добавил, что США пытаются распространить свою юрисдикцию на всю Землю, что противоречит логике нормального международного общения и задачам будущего.

По его словам, для создания устойчивой модели мирового развития нужны новые международные договоренности, которые будут соблюдать все стороны.

Российский лидер добавил, что мировая экономическая система никогда не будет сбалансированной, если она не будет справедливой.

При этом главным источником нестабильности в мире являются попытки монополизации новой технологической волны, отметил президент.

«Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства, как между странами и регионами, так и внутри самих государств. Но это, а это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности», – сказал Путин.

Он отметил, что на данный момент формируются два мира, пропасть между которыми постоянно растет. «У одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же – нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания», – пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что современная модель международных торговых отношений находится в кризисе.