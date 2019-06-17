Голунов рассказал, как сотрудники полиции били по лицу

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал о том, что сотрудники полиции применяли к нему физическое насилие, в том числе били по лицу за просьбу вызвать адвоката или наряд полиции.

«В первый раз я сказал, что никуда не пойду, буду сидеть здесь, пока не приедет мой адвокат или не приедет наряд полиции. Что довольно смешно звучит – в здании УВД я требую вызвать наряд полиции. Но тем не менее я сказал, что никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу. Я не понял, чем было вызвано. Мне кажется, это не то что какая-то суперобидная фраза», – сказал Голунов в интервью RT.

Он также рассказал, что просил известить о своем задержании родственников и просил вызвать адвоката. «Говорил имя адвоката. Но мне говорили, что нет, никаких звонков не будет. Я отказывался от проведения всех процедур без адвоката, не подписывал документы», – добавил он.

По словам журналиста, второй инцидент с применением силы полицейскими произошел после посещения медучреждения. «Они тащили меня по лестнице. У меня там сорвались часы – может быть, они до сих пор там лежат, я бы их себе вернул. Потом они вытащили меня на улицу. Один сотрудник пошел подогнать ближе автомобиль, второй сотрудник наступил мне на грудь, и в такой позе мы ожидали, пока приедет машина. Потом они подхватили меня за руки, за ноги, запихнули на заднее сиденье автомобиля», – рассказал Голунов.

По словам журналиста, единственное место, где он оставил подпись – документы в пункте медосвидетельствования. «Я там на всех бумажках, в том числе на пломбах, где мне нужно было поставить подпись, везде писал, что мне отказывают в предоставлении адвоката, не сообщают моим родственникам, где я нахожусь, я считаю действия сотрудников полиции незаконными и требую вызвать наряд полиции для установления этого факта и дальнейших разбирательств», – пояснил Голунов, отметив, что больше не видел этих бумаг в материалах дела.

В воскресенье сообщалось, что Голунов дал показания по своему делу в качестве свидетеля.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

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