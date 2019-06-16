Голунова допросили как свидетеля

Журналист «Медузы» Иван Голунов дал МВД показания в качестве свидетеля по его делу, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним», – передает его слова ТАСС.

Бадамшин добавил, что следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов проходил обвиняемым. Сейчас это дело ведет Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Напомним, Голунова задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Он был отправлен под домашний арест.

Через пять дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. С Голунова сняли все обвинения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неожиданном окончании дела.