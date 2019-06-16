Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал телеканала HBO «Чернобыль», обвинив его создателей в искажении исторических фактов.

По его словам, в телешоу много «развесистой клюквы». Особое недовольство Грамоткина вызвало то, что ключевые персонажи постоянно пьют и «бегают со стаканами водки», передает РИА «Новости».

«Важнейшие принципиальные решения по обеспечению безопасности принимались в пьяном угаре что ли? Вы что вообще себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?» – возмутился бывший директор ЧАЭС в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, его недовольство вызвало изображение «голых шахтеров», роющих тоннель. Грамоткин отметил, что условия работы в тот момент действительно были невыносимыми, но показывать ситуацию таким образом нельзя. «Это победа всего советского народа. Советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя его заболтать, дать его заболтать. Под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то», – подчеркнул Грамоткин.

Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, всего проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», ведомство также обратилось и в МВД, предложив возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала и запретить им въезд в Россию.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, в нем рассказывается об аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.