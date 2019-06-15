Загитова вышла на лед под любимую песню Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice, которое проходит в Японии, представила показательный номер на следующий сезон под композицию Билли Айлиш «Bad Guy».

На льду Загитова выступила под любимую песню своей соперницы – Евгении Медведевой. Номер доступен на странице Alina Zagitova Media for Fans в YouTube.

Спортсменка вышла на лед в подвязанной на животе свободной красной толстовке и черных леггинсах.

Выбор композиции стал поводом споров в Сети. Поклонники соперницы Алины Загитовой, Евгении Медведевой, считают, что она специально выбрала любимую песню конкурентки.

Ранее Медведева в интервью рассказала, что «Bad Guy» является ее любимой песней. Однако хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что номер Загитовой был поставлен до интервью.

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