В США застрелен российский сноубордист Дмитрий Кольцов

Российского сноубордиста Дмитрия Кольцова застрелили 10 июня в Лос-Анджелесе, подозреваемому в убийстве предъявлены обвинения, пишут СМИ.

Суд предъявил обвинения в убийстве Кольцова и заместителя шерифа округа Джозефа Солано 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону, передает Sports.ru со ссылкой на Los Angeles Times.

По данным следствия, Нельсон, находясь в автомобиле, выстрелил в Кольцова, который стоял на улице, после чего спортсмен умер на месте преступления. Обвиняемого также подозревают в покушении на убийство человека, находившегося рядом с Кольцовым в этот момент – Нельсон произвел выстрел и в него, но не попал.

Через час после этого происшествия Нельсон выстрелил в затылок полицейскому, который скончался через два дня. Уточняется, что подозреваемый не знал о должности Солано, поскольку на том не было формы и значка.

Также подозреваемый обвиняется в ограблениях заправки и супермаркета, которые были осуществлены в тот же день, что и убийства.

Издание уточняет, что Нельсон ушел из дома с пистолетом в конце мая и не вернулся. По этим сведениям, у него были проблемы с наркотиками. Обвиняемому грозит смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

31-летний Дмитрий Кольцов ранее был в составе сборных России и Москвы по сноуборду, был чемпионом страны в сноуборде, занимался скейтбордом и серфингом.