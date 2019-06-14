Названа дата начала работы нефтепровода «Дружба» в полном объеме

Вице-президент компании «Транснефть» Сергей Андронов заявил, что работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля.

«Мы рассчитываем, что с 1 июля заработает «Дружба» в полном объеме. Мы видим заявки от компаний (на «Дружбу» – прим. ВЗГЛЯД) увеличенные. Мы видим и заявки компаний, и подтверждения от заводов», – сказал Андронов ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод потребовал «Роснефть» возместить потери от поставок загрязненной нефти на 155 млн долларов. Как сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин, претензии были перенаправлены в «Транснефть».

Напомним, в середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба». В итоге ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть, а оба белорусских НПЗ – Мозырский и «Нафтан» – снизили мощности на 50%.