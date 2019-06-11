Мозырский НПЗ потребовал от Роснефти 155 млн долларов

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) потребовал «Роснефть» возместить потери от поставок загрязненной нефти в апреле на 155 млн долларов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что претензии были перенаправлены в «Транснефть».

Мозырский НПЗ обосновал сумму в 155 млн долларов тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн были некондиционными; их стоимость белорусская сторона считает нулевой, сообщает «Коммерсант».

Белорусский НПЗ просит «Роснефть» вернуть переплату «в добровольном порядке».

В письме также говорится и о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, но в тоже время белорусская сторона настаивает на решении вопроса «с многолетними деловыми партнерами» «исключительно во внесудебном порядке», отмечается готовность НПЗ рассмотреть «встречное обоснование» «Роснефти» о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Как пояснили собеседники издания, причина такой уступчивости заключается в том, что ущерб от поставок загрязненной нефти на данный НПЗ в принципе отсутствует. Так, согласно договоренности Москвы и Минска, вся загрязненная нефть с территории Белоруссии будет возвращена в Россию, а вместо нее в Белоруссию будет поставлена чистая нефть.

В «Транснефти» сообщили, что обоснованных требований по компенсации убытков пока не получали.

Ранее сообщалось, что Лукашенко возмутился размером компенсаций.

Напомним, в середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба». В итоге ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть, а оба белорусских НПЗ – Мозырский и «Нафтан» – снизили мощности на 50%.