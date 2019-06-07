Лукашенко возмутился размером компенсации от России за инцидент с «Дружбой»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко возмутился тем, что Россия в связи с ситуацией с загрязнением магистрального нефтепровода «Дружба» в перспективе может возместить республике 20 млн долларов.

Во время посещения белорусского нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» Лукашенко прокомментировал сообщения СМИ о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до 800 млн долларов.

«Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: «Ну что там белорусы – они ничего не потеряли». Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко при этом отметил, что не нужно «орать» и «наступать», но призвал «блюсти свои интересы». «Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», – подчеркнул глава республики.

Напомним, в середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба». В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских НПЗ – Мозырский НПЗ и НПЗ «Нафтан» – снизили мощности на 50%, им пришлось приостановить экспорт на Украину, в Польшу и страны Балтии. Позднее мощность Мозырского НПЗ удалось загрузить в полном объеме.

В конце мая в Кремле сообщали, что тема компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба» не обсуждалась президентами России и Белоруссии, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась рабочая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета.

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