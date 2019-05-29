Путин и Лукашенко отложили обсуждение компенсации за загрязнение «Дружбы»

Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба» не обсуждалась президентами России и Белоруссии, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись рабочие встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, это пока не обсуждалось», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Он уточнил, что у президентов двух стран уже состоялась краткая встреча: «Они же общаются на полях постоянно. И вчера вечером кратко общались, и сегодня».

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также до начала мая остановился транзит сырья в Европу.

Песков также отметил, что Путин и премьер Индии Нарендра Моди на саммите ШОС так или иначе пообщаются, передает РИА «Новости».

В среду утром президент Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось в столице Казахстана.