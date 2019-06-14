Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС по украинской ГТС

Киев предложил Кишиневу наладить поставки газа из Евросоюза (ЕС) через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз».

В сообщении на сайте «Укртрансгаза» указывается, что предприятие направило соответствующее предложение Молдавии «в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния – Молдавия, что ставит молдавскую сторону в зависимость от очередных переговоров с Газпромом».

Отмечается, что использование украинской ГТС позволит «минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из России», а также «гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям».

Кроме того, Киев предложил Кишиневу создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах для бесперебойных поставок голубого топлива молдавским потребителям следующей зимой.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером новые условия поставки газа.

«Достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года», – сообщал он.

Между тем исполнительный директор украинкой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не получала предложение о мировом соглашении с Газпромом, однако предположил, что для Киева условия окажутся «абсурдными».

Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что Киев не готов к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому будет проще продлить действующий.