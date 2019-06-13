Киев заранее объявил российское предложение по газу абсурдным

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Украина не получала предложение о мировом соглашении с Газпромом, но предположил, что для Киева условия окажутся «абсурдными».

Витренко в Facebook заявил, что Москва якобы затягивает переговоры под предлогом «формирования нового правительства на Украине по результатам парламентских выборов». Он считает, что российская сторона потеряла интерес к переговорам, так как Киев и ЕС «заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам».

Витренко отметил, что на Украине пока не получали предложений о мировом соглашении, но готовы их рассмотреть, когда те поступят. При этом Киев предполагает, что речь идет о соглашении, которое не учитывает «решение предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа».

«То есть как минимум о добровольном отказе (Украины) от 2,8 млрд долларов, а как максимум – еще и вернуться в статус должника по положению контракта «бери или плати», – заявил Витренко, отметив, что при завершении «Северного Потока – 2» и «Турецкого потока» Киев, кроме того, лишится транзита.

Витренко счел такое предложение «абсурдным».

Он призвал объяснить Западу, что Украину и ЕС якобы хотят «обмануть». Витренко призвал остановить строительство «Северного Потока – 2», а также «готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию».

Напомним, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий.

Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

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