Зеленский назвал свою главную задачу

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком назвал ключевым приоритетом своей деятельности мир в Донбассе.

«Для меня это самая главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», – приводит его слова пресс-служба администрации президента.

Зеленский подчеркнул, что страна ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население из-за этого конфликта. Президент также отметил, что ждать больше нельзя – необходимо начать активно действовать прямо сейчас, так как речь идет о жизни украинцев.

«Сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ – второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах», – сказал Зеленский.

Со своей стороны, Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению мира на Донбассе.

Ранее в ДНР ответили на заявления ВСУ о приближении вплотную к Донецку. Накануне сообщалось, что ВС Украины наращивают интенсивность огня в Донбассе с использованием тяжелой артиллерии.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов.

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