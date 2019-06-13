В ДНР ответили на заявления ВСУ о приближении вплотную к Донецку

«Они постоянно врут. Тут нет серой зоны, тут линия соприкосновения, фронт», – заявил газете ВЗГЛЯД снайпер армии ДНР Деян Берич, также известный под прозвищем «Деки», комментируя сообщения о том, что украинские силовики якобы вплотную подошли к Донецку на расстояние 100 метров.

«Серая зона – это два-три километра. Они могли занять ее у Горловки, на юге, но там не было наших военных. За сутки они потеряли 62 человека. Им просто нужно что-то рассказывать. 100 метров это нереально. Мои ребята из 4-й бригады стоят на передовой на Марьинке. Я вчера спросил: вы двинули назад? Они ответили нет, потому что украинская армия терпит там очень большие потери, особенно от наших снайперов. Там расстояния между позициями пара сотен метров, там некуда двинуться вперед», – рассказал Берич.

Он добавил, что украинские силовики «стояли, где стояли, и так каждый день». «Война не прекращается, месяца два идет очень большая интенсивность боевых действий. Они ведутся очень жестко», – заключил Берич.

Ранее официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики вплотную подошли к Донецку. «Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения», – сказал Ильницкий.

Он также отметил, что расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Ранее сообщалось, что ВС Украины наращивают интенсивность огня в Донбассе с использованием тяжелой артиллерии.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов.

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