Украинские силовики заявили о приближении к Донецку

Официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что украинские силовики вплотную подошли к Донецку.

«Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения», – сказал Ильницкий, уточнив, что план операции разрабатывало руководство бригады и высшее командование, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

Ранее сообщалось, что ВС Украины наращивают интенсивность огня в Донбассе с использованием тяжелой артиллерии.