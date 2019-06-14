Турция раскритиковала США за обвинения против Ирана

Турция настаивает на проведении тщательного расследования по инциденту с нефтяными танкерами в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Нас тревожат события в Оманском заливе. Мы никого не защищаем, считаем неправильным, что уже через несколько часов кого-то признали виновным. Необходимо провести тщательное расследование инцидента», – цитирует министра ТАСС.

Ранее Россия дала оценку заявлениям о вине Ирана во взрывах танкеров.

В четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.

При этом СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщали, что на корпусе одного из атакованных в Оманском заливе танкеров найдено неразорвавшееся взрывное устройство. США уже обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец. Иран отверг обвинения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.