Оператор пострадавшего в Оманском заливе танкера рассказал об атаке на судно

Глава компании Kokuka Sangyo Ютака Катада рассказал, что экипаж танкера Kokuka Courageous во время второй атаки в Оманском заливе видел некий «летающий объект», что исключает торпедную атаку.

«Сейчас ситуация стабильная, вероятности того, что танкер затонет, нет. До тех пор, пока в этом районе будет разрешено курсирование судов, мы, заручившись согласием членов экипажа, продолжим навигацию», – сказал глава компании, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что было две атаки. Во второй раз члены экипажа заметили некий «летающий объект», что исключает возможность торпедной атаки.

Катада пояснил, что в настоящее время танкер отбуксируют в направлении Арабских Эмиратов. Все члены экипажа вернулись на судно, занимаются восстановлением подачи электричества от запасных источников электроэнергии. Во время атаки из 21 члена экипажа один получил легкие травмы. Груз и топливо не пострадали.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.

При этом СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщали, что на корпусе одного из атакованных в Оманском заливе танкеров найдено неразорвавшееся взрывное устройство. США уже обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец. Иран отверг обвинения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.