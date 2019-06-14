Скоростной лимит на российских дорогах предложено изменить

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса готовит поправки в ГОСТ, которые разрешат устанавливать на некоторых трассах федерального значения скоростной лимит в 130 км/ч.

Новый стандарт установит требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах. Его могут утвердить уже в августе этого года, пишет «Коммерсант».

Сейчас максимально разрешенная скорость на российских дорогах составляет 110 км/ч.

«Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые», – сообщает издание.

Пока речь идет только о платных участках на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург», оператором которых является «Автодор».

Согласно новому ГОСТу, для повышения скоростного лимита должны быть соблюдены следующие условия. На трассе не должно быть очагов аварийности и глубокой колеи, а на самой дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Кроме того, в случае снегопада или ливней скорость должна ограничиваться.

Ранее вице-премьер Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч.

Между тем, в России обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости движения с 20 км/ч до 10 км/ч. ГИБДД поддерживает эту идею.