В Роскачестве рассказали, какие продукты должны быть в окрошке

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать продукты, чтобы приготовить вкусную окрошку.

Так, в Роскачестве отмечают, что картошку для холодного летнего супа лучшего всего брать среднего размера. Именно в таких клубнях может находиться оптимальное количество полезных веществ и минимальное – вредных. При этом на картофеле не должно быть темных и зеленых пятен, а также поражений и наростов.

При выборе яиц нужно обращать внимание на срок изготовления. Чем продукт свежее, тем лучше. Если говорить о производителе, то чем он ближе по географическому расположению, тем лучше.

На ваш взгляд Окрошку на чем вы предпочитаете? На кефире

На квасе

Люблю оба варианта

Не ем окрошку



Согласно результатам исследования Роскачества, лучшей «докторской» колбасой для окрошки станет продукт торговых марок «Мясокомбинат «Балахоновский», «Окраина», «Снежана» и «Пит-Продукт».

Выбирая сметану, следует обратить внимание на упаковку. Если она влажная, это говорит о том, что продукт неправильно хранили, пишет «Экономика сегодня».

Заливать окрошку можно квасом или кефиром. В случае с квасом стоит выбирать тот напиток, который отмечен российским Знаком качества. В случае с кефиром следует знать, что натуральный продукт должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Его срок годности в среднем достигает от 10 до 14 дней. Если срок годности равен месяцу и более, значит вы имеете дело с искусственными эмульгаторами и растительными жирами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что спор о том, на чем делать окрошку – на квасе или кефире –похож на схватку «красных» и «белых».