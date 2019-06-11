В Красноярском крае рядом с домами вспыхнул лес

Штабель леса на площади 20 тыс. квадратных метров горит в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что пожар возник на территории промышленной базы в поселке Таежный Богучанского района. «(…) произошло загорание штабеля леса высотой 15-20 метров и горбыля», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Источник в МЧС сказал, что существует угроза распространения огня, расстояние до жилого сектора составляет 500-700 метров.

Чуть позднее в ГУ МЧС по региону сообщили, что угрозы населенному пункту Таежный нет. Он уточнил, что раньше такая угроза существовала, однако позднее ее сняли.

В апреле в Красноярске произошел пожар на территории завода «Красмаш», занимающегося производством баллистических ракет «Сармат». Горел не сам завод, а склад на его территории. В МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 24 тыс. квадратных метра.