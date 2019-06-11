Эксперты назвали стиль врио главы Башкирии жестким, но человечным

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 16:51  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

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            Эксперты назвали стиль врио главы Башкирии жестким, но человечным

               11 июня 2019, 16:28
            Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

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            «Хабиров на старте показал себя требовательным руководителем, защищающим интересы населения», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященном врио главы Башкортостана Радию Хабирову.

            В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Тульской области Алексею Дюмину и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            Хабиров был назначен врио главы Башкирии 11 октября 2018 года. Он уроженец Башкирской АССР и выпускник юрфака Башкирского государственного университета (1989 год). Здесь же в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление и развитие права на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации».

            Начал трудовую деятельность учеником фрезеровщика на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения, затем работал в родном университет, куда вернулся и после учебы в Турции в 1994 году. Позже занял должность директора Института права БашГУ.

            С 2003 года работал главой администрации президента Башкортостана Муртазы Рахимова, помог ему в третий раз избраться президентом республики. Чиновника называли «главным визирем» и «серым кардиналом» Башкирии. Эксперты отмечают, что в Москве его заметили после выборов в Госдуму в 2007 году. В итоге его пригласили в администрацию президента при поддержке первого замглавы АП Владислава Суркова. Однако до перехода он пережил конфликт с Рахимовым – эксперты полагают, что из-за влиятельности Хабирова в республике.

            В 2008 году Хабиров переехал в Москву. Хабиров ушел из АП только перед парламентскими выборами 2016 года. Весной 2017 года он занял должность главы городского округа Красногорск в Московской области, где демонстрировал повышенную открытость, ввел в практику отчеты и общение с жителями в соцсетях, а сам город резко поднялся в рейтингах.

            Хабирову досталась самая крупная республика России по численности населения – здесь проживают более 4 млн человек.

            Башкирия после ухода Рахимова, который руководил Башкортостаном почти 20 лет, досталась Рустэму Хамитову, который был компромиссной фигурой. Регион показывал некоторые экономические успехи, однако радикальную часть национальной элиты оказалась настроена против главы региона. По версии экспертов, Хамитов поссорился почти со всеми элитными группами. В итоге его отправили в отставку.

            «С самого начала работы в должности ВРИО Хабиров дал понять, что не намерен обнулять наследие предшественников, прежде всего, Муртазы Рахимова», – говорится в докладе.

            Основным мотивом его предвыборной кампании стало наведение порядка в сферах, с которыми жители республики сталкиваются каждый день: в ситуации с пассажирскими перевозками, в частности.

            «Хабиров на старте показал себя требовательным руководителем, защищающим интересы населения», – заявили эксперты.

            Также он занялся организацией работы многофункциональных центров, благоустройством территорий. Особое внимание врио уделил набережной реки Белой в Уфе. Власти занялись и ремонтом дорог.

            «Врио всячески подчеркивал, что интересуется мнением жителей. К примеру, он решил вынести на обсуждение общественности вопросы локации и конструкции нового футбольного стадиона в Уфе. К представителям различных социальных групп Хабиров обращался с максимальным участием и пиететом», – отмечают эксперты.

            Стиль Хабирова эксперты характеризуют как «жесткий, но человечный».

            «Бывшие коллеги Хабирова отмечали его гибкость и готовность работать в том числе и с оппонентами. Однако на посту врио главы Башкортостана он проявил себя довольно жестким и бескомпромиссным руководителем. Хабиров открыто демонстрирует, что, несмотря на дань уважения предшественникам, готов прощаться с устоявшимися подходами, если они не отвечают требованиям порядка, эффективности и безопасности», – говорится в докладе.

            Свою эмоциональность в высказываниях Хабиров объясняет управленческой необходимостью. При этом в целом на публике Хабиров ведет себя корректно, отмечают эксперты, хотя за закрытыми дверями демонстрирует повышенную жесткость.

            «В отношениях с федеральным Центром Хабиров старается обходить болезненные для обеих сторон вопросы распределения полномочий и обучения национальным языкам, но проявляет твердость по другим направлениям. Так, он встал на сторону башкирского бизнеса в противостоянии с местным подразделением Роспотребнадзора», – пишут эксперты.

            Также он старается гасить невыгодные для него конфликты максимально быстро. В частности, когда зимой мэр города Сибая Рустем Афзалов некорректно высказался о протестующих в городе активистах, Хабиров принес извинения участникам митинга.

            «В общении с жителями и представителями различных социальных групп Хабиров, напротив, подчеркнуто доброжелателен. В должности врио Хабиров выстраивает образ открытого, человечного лидера. К примеру, весной в соцсетях появилось видео, на котором он играет с детьми в футбол. Спортивный элемент вообще регулярно фигурирует в повестке. Недавно он, в частности, пробежал полумарафон в Сибае», – говорится в докладе.

            Отмечается, что в конце 2018 года Хабиров был включен в состав попечительского совета Российской академии образования вместе с многими федеральными министрами и главами крупных государственных компаний, что может свидетельствовать, что «Центр готов выслушать позицию врио главы Башкортостана по образовательным вопросам, а это дает ему возможность при необходимости выступить в роли переговорщика по чувствительным темам, связанным с образованием в нацреспубликах».

            Подчеркивается, что при Хабирове в республике наметилось решение некоторых острых социальных проблем – с обманутыми дольщиками, в частности. Удалось купировать и остроту «мусорной» проблемы. Оживилась инвестиционная сфера.

            «В должности ВРИО главы Башкирии Хабирову удалось не повторить основных ошибок своих предшественников, избежать перекосов и восстановить утерянный баланс в отношениях республики с федеральным Центром. При этом он использует проблемную повестку для отстаивания интересов региона, но не допускает разногласий с Москвой по принципиальным для руководства страны вопросам», – говорится в докладе.


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