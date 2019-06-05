Эксперты назвали главу Тульской области одним из самых влиятельных губернаторов России

«Образ силовика, близкого к президенту, вместе с системным и педантичным подходом к работе позволил ему быстро завоевать авторитет среди подчиненных и достичь необходимых договоренностей с бизнесом», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Дюмин был назначен врио губернатора Тульской области еще 2 февраля 2016 года, в том же году был избран на должность главы региона.

Эксперты подчеркивают важную роль Тульской области для российского ВПК. Здесь находятся несколько значимых предприятий отрасли, в том числе КБ приборостроения им. Шипунова, которое производит системы высокоточного оружия, НПО «Сплав», производящее реактивные системы залпового огня и т.д. Регион эксперты называют «крепким середнячком».

Подчеркивается, что ранее негативную роль играла близость Москвы, которая предоставляла более комфортные условия для кадров, из-за чего регион испытывал жесткий дефицит профессионалов. Существовали и внутриэлитные конфликты.

Дюмин пришел в регион на очень позитивном фоне, и мог провести «любые преобразования в регионе, однако он не стал делать резких шагов и выбрал путь поступательных изменений», пишут эксперты. Он почти полностью сохранил действующую команду. Сразу же было предложено разработать программу социально-экономического развития области с участием «неравнодушных жителей региона». Документ был представлен уже в 2016 году и стал фактически предвыборной программой Дюмина.

«Дюмин быстро продемонстрировал избирателям и подчиненным, что способен привлечь в область крупные федеральные структуры и обеспечить внимание со стороны Центра», – пишут эксперты, указывая, в частности, на соглашение «Ростехом» о создании в регионе Высшей технической школы корпорации.

Были запущены несколько заметных имиджевых проектов, в том числе проект возрождения Тульского Суворовского училища. Президент одобрил эту идею, как и другую инициативу Дюмина — о создании научных рот на тульских предприятиях ОПК.

Также отмечается, что Дюмин смог разрешить ситуацию с конфликтной ситуацией вокруг цыганского поселка Плеханово.

«Предвыборная кампания прошла ровно и удачно, без серьезных сбоев», – отметили эксперты. За время в должности врио Дюмин «успел показать себя как эффективный управленец, пользующийся прямой поддержкой президента, и заинтересовать область проектами по развитию региона».

Новым стилем Дюмина эксперты назвали его «педантичность и отзывчивость без лишних эмоций».

«В управлении регионом и коммуникациях Дюмин демонстрирует качества, традиционно присущие политикам – выходцам из силовиков. На первом плане – исполнительность, педантичность и четкое выполнение поставленных задач. В публичных выступлениях и беседах с журналистами он регулярно подчеркивает личную преданность президенту», – говорится в докладе.

Отмечается и «дотошность Дюмина и стремление вникнуть в детали каждой проблемы».

«В то же время он выглядит очень человечно и не слишком авторитарен для классического силовика. На ошибки подчиненных реагирует сдержанно, подчеркивая, что «если мы на каждом совещании будем увольнять, то работать будет некому», – заявили эксперты.

Также Дюмин дважды выступал с губернаторским посланием, встречается с представителями общественности, проводит публичные приемы граждан, а акцент на коммуникациях с населением постепенно усиливается. Так, в первый год губернаторства Дюмин лично посетил почти все районы области, сообщили эксперты. Новой формой работы с жалобами жителей стал ежемесячный «Час контроля». Принимаются обращения от жителей и через соцсети.

«В последнее время Дюмин, похоже, старается сделать свой образ менее официальным. Он не только больше общается с жителями, но и несколько изменил стиль одежды. На официальных совещаниях губернатор теперь нередко появляется без галстука, в рубашке или элегантном кардигане, который заменяет пиджак», – говорится в докладе.

Эксперты отметили, что Дюмин сохраняет прочные аппаратные позиции на федеральном уровне. При этом внутри региона ему удалось обеспечить «полную управляемость, почти не меняя состав команды».

Также к заслугам его относят успешную игру футбольного клуба «Арсенал», масштабную реконструкцию Тульской набережной, создание креативного кластера «Октава» на базе одноименного завода, привлечение в регион сразу несколько крупных компаний и госкорпораций.

«Регион демонстрирует хорошую динамику по целому ряду показателей. Индекс промпроизводства в январе–марте 2019 года достиг 126,6% относительно того же периода прошлого года. В регионе постоянно открываются новые производства», – говорится в докладе.

«На сегодняшний день Дюмин – один из наиболее влиятельных российских губернаторов. Образ силовика, близкого к президенту, вместе с системным и педантичным подходом к работе позволил ему быстро завоевать авторитет среди подчиненных и достичь необходимых договоренностей с бизнесом. Способность четко выполнять обещания, в свою очередь, помогла добиться довольно высокой популярности у населения», – подытожили эксперты.