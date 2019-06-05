Эксперты назвали главу Тульской области одним из самых влиятельных губернаторов России

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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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«Секс со Сталиным» может принести России пользу

«Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!» — гласит официальное описание симулятораФото: Sex with Stalin/Boobs Dev
На осень назначен международный релиз новой компьютерной игры «Секс со Сталиным», в рамках которой «вождя народов» можно будет соблазнять или пытать. Заведомо провокационная идея кажется не только наглой, но и попросту отвратительной. Тем не менее, даже из такой провокации можно попытаться извлечь некоторую пользу для нашей страны. Подробности...
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Как Прибалтика провоцирует третью мировую войну

Несмотря на скромные вооруженные силы, страны Прибалтики крайне агрессивно ведут себя в информационном пространствеФото: JFC Brunssum/NATO
«Существует возможность, что в случае третьей мировой войны противники ограничатся применением тактических ядерных зарядов на европейском ТВД. При таком раскладе особенно плачевными выглядят перспективы стран Балтии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Он предположил, с какими историческими комплексами связана воинственная риторика прибалтийских лидеров. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россию невозможно победить ударом в лоб, но ее можно перенапрячь и разбалансировать. Именно так развалили СССР – и именно так сотрудники научно-исследовательского центра RAND Corporation предлагают расправиться с современной Россией. Подробности...
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            Эксперты назвали главу Тульской области одним из самых влиятельных губернаторов России

            5 июня 2019, 19:15

            Текст: Сергей Гурьянов

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            «Образ силовика, близкого к президенту, вместе с системным и педантичным подходом к работе позволил ему быстро завоевать авторитет среди подчиненных и достичь необходимых договоренностей с бизнесом», – говорится в экспертном докладе ЦПК, посвященному губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

            В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            Дюмин был назначен врио губернатора Тульской области еще 2 февраля 2016 года, в том же году был избран на должность главы региона.

            Эксперты подчеркивают важную роль Тульской области для российского ВПК. Здесь находятся несколько значимых предприятий отрасли, в том числе КБ приборостроения им. Шипунова, которое производит системы высокоточного оружия, НПО «Сплав», производящее реактивные системы залпового огня и т.д. Регион эксперты называют «крепким середнячком».

            Подчеркивается, что ранее негативную роль играла близость Москвы, которая предоставляла более комфортные условия для кадров, из-за чего регион испытывал жесткий дефицит профессионалов. Существовали и внутриэлитные конфликты.

            Дюмин пришел в регион на очень позитивном фоне, и мог провести «любые преобразования в регионе, однако он не стал делать резких шагов и выбрал путь поступательных изменений», пишут эксперты. Он почти полностью сохранил действующую команду. Сразу же было предложено разработать программу социально-экономического развития области с участием «неравнодушных жителей региона». Документ был представлен уже в 2016 году и стал фактически предвыборной программой Дюмина.

            «Дюмин быстро продемонстрировал избирателям и подчиненным, что способен привлечь в область крупные федеральные структуры и обеспечить внимание со стороны Центра», – пишут эксперты, указывая, в частности, на соглашение «Ростехом» о создании в регионе Высшей технической школы корпорации.

            Были запущены несколько заметных имиджевых проектов, в том числе проект возрождения Тульского Суворовского училища. Президент одобрил эту идею, как и другую инициативу Дюмина — о создании научных рот на тульских предприятиях ОПК.

            Также отмечается, что Дюмин смог разрешить ситуацию с конфликтной ситуацией вокруг цыганского поселка Плеханово.

            «Предвыборная кампания прошла ровно и удачно, без серьезных сбоев», – отметили эксперты. За время в должности врио Дюмин «успел показать себя как эффективный управленец, пользующийся прямой поддержкой президента, и заинтересовать область проектами по развитию региона».

            Новым стилем Дюмина эксперты назвали его «педантичность и отзывчивость без лишних эмоций».

            «В управлении регионом и коммуникациях Дюмин демонстрирует качества, традиционно присущие политикам – выходцам из силовиков. На первом плане – исполнительность, педантичность и четкое выполнение поставленных задач. В публичных выступлениях и беседах с журналистами он регулярно подчеркивает личную преданность президенту», – говорится в докладе.

            Отмечается и «дотошность Дюмина и стремление вникнуть в детали каждой проблемы».

            «В то же время он выглядит очень человечно и не слишком авторитарен для классического силовика. На ошибки подчиненных реагирует сдержанно, подчеркивая, что «если мы на каждом совещании будем увольнять, то работать будет некому», – заявили эксперты.

            Также Дюмин дважды выступал с губернаторским посланием, встречается с представителями общественности, проводит публичные приемы граждан, а акцент на коммуникациях с населением постепенно усиливается. Так, в первый год губернаторства Дюмин лично посетил почти все районы области, сообщили эксперты. Новой формой работы с жалобами жителей стал ежемесячный «Час контроля». Принимаются обращения от жителей и через соцсети.

            «В последнее время Дюмин, похоже, старается сделать свой образ менее официальным. Он не только больше общается с жителями, но и несколько изменил стиль одежды. На официальных совещаниях губернатор теперь нередко появляется без галстука, в рубашке или элегантном кардигане, который заменяет пиджак», – говорится в докладе.

            Эксперты отметили, что Дюмин сохраняет прочные аппаратные позиции на федеральном уровне. При этом внутри региона ему удалось обеспечить «полную управляемость, почти не меняя состав команды».

            Также к заслугам его относят успешную игру футбольного клуба «Арсенал», масштабную реконструкцию Тульской набережной, создание креативного кластера «Октава» на базе одноименного завода, привлечение в регион сразу несколько крупных компаний и госкорпораций.

            «Регион демонстрирует хорошую динамику по целому ряду показателей. Индекс промпроизводства в январе–марте 2019 года достиг 126,6% относительно того же периода прошлого года. В регионе постоянно открываются новые производства», – говорится в докладе.

            «На сегодняшний день Дюмин – один из наиболее влиятельных российских губернаторов. Образ силовика, близкого к президенту, вместе с системным и педантичным подходом к работе позволил ему быстро завоевать авторитет среди подчиненных и достичь необходимых договоренностей с бизнесом. Способность четко выполнять обещания, в свою очередь, помогла добиться довольно высокой популярности у населения», – подытожили эксперты.


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