Ученые обнаружили большие залежи металла на Луне

Ученые уверены, что Южный полюс Луны может скрывать огромные залежи металла, о чем свидетельствует магнитная аномалия в этом районе, сообщает сайт Live Science.

Из исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, следует, что гигантские объемы металла залегают под поверхностью кратера Южный полюс – Эйткен, который располагается на обратной стороне спутника Земли и считается самым большим кратером Солнечной системы, образовавшимся в результате удара другого небесного тела. Считается, что около четырех миллиардов лет назад астероид врезался в эту часть Луны, пишет РИА «Новости».

«Представьте себе зарытую под землей груду металла, которая в пять раз больше, чем Большой остров на Гавайских островах. Мы неожиданно столкнулись примерно с такой массой», – рассказал старший преподаватель планетарной геофизики в Бэйлорском университете и ведущий автор исследования Питер Джеймс.

По его словам, ученые считают, что вес «запасов» составляет примерно 2,4 септиллионов тонн. Такое количество металла, по мнению экспертов, может обуславливать наличие выявленной магнитной аномалии.

Согласно математическим моделям, которые построили ученые, остатки сверхтяжелого железно-никелевого астероида по-прежнему могут находиться в лунной мантии.

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