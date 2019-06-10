Первый канал анонсировал документальный фильм о Чернобыле

В субботу, 22 июня, в эфире Первого канала покажут документальный фильм об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В пресс-службе телеканала сообщили ТАСС, что документальный фильм расскажет, как было на самом деле, воспроизведет точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев.

Отмечается, что почти не известна история подвига вертолетчиков, которые прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Они совершали по 1 тыс. вылетов в день, не имея поначалу свинцовой защиты и зависая на высоте 200 метров над реактором.

«Авторы документального фильма расскажут, почему покончил с собой [академик Валерий] Легасов. Накануне самоубийства академик надиктовал пять магнитофонных кассет. В своем предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся», – добавили в пресс-службе.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина. Проект стал самым популярным телепроектом в истории.

Между тем звучит немало критики в его адрес. Так, один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.

Кроме того, бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что, вопреки сюжету американо-британского сериала «Чернобыль», он не принимал участия в судьбе Легасова.