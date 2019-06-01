Угроза взрыва возникла в соседнем здании после ЧП на заводе в Дзержинске

В соседнем здании возникла угроза взрыва после перехода огня с горящего цеха завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске.

«Возникла угроза взрыва в соседнем здании после перехода огня с горящего цеха по производству тротила», – сказал представитель экстренных служб региона РИА «Новости».

Он уточнил, что в целях безопасности из горящего здания эвакуированы пожарные.

Руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков отметил оперативность реагирования пожарной охраны и медиков. «В данный момент на объекте задействовано более 300 человек, почти 50 единиц техники», – цитирует его слова пресс-служба.

Синьков также сообщил, что ликвидация последствий взрывов на заводе продолжается: «Сейчас открытого горения на территории предприятия нет, происходит тление. Мы проводим разведку, которая позволит полностью определить масштаб разрушений».

Он отметил, что «никакой угрозы для населения нет, как и необходимости в эвакуации».

Ранее в Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила, после чего возник пожар.

Позже в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.

МЧС заявило о 38 пострадавших, а очевидцы рассказали, что взрыв был слышен даже в Нижнем Новгороде.