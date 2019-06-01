После серии взрывов в Дзержинске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на заводе «Кристалл» в Нижегородской области, говорится в сообщении СУ СК по региону, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После серии мощных взрывов в цехе по производству тротила следственные органами СУ СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Отмечается, что на место взрыва выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК. Расследование находится на особом контроле у руководителей ведомства. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

В субботу в Дзержинске Нижегородской области произошло три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание. По информации МЧС, площадь возгорания после технологического взрыва составила около 100 кв. метров.

Ко взорвавшемуся заводу стягивают спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности.

Медпомощь после взрывов потребовалась 27 пострадавшим. Кроме того, стало известно о пропавших без вести после ЧП. Вероятной причиной взрывов могло стать нарушение техники безопасности.