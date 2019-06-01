Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила.

«Взрыв прогремел в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл», – сказал источник РИА «Новости».

По информации экстренных служб, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса производства. До сих пор сохраняется опасность повторных взрывов на заводе.

О масштабах разрушений и пострадавших пока неизвестно.