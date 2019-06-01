Стало известно о пропавших без вести после взрывов на заводе в Дзержинске

По предварительным данным, два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Краснов заявил в эфире «России 24», что, по предварительным данным, «двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва», передает РИА «Новости».

При этом позже в правительстве Нижегородской области сообщили о 19 пострадавших.

Тем временем в ГОСНИИ «Кристалл» сообщили, что пять человек находились в цехе завода во время ЧП, их успели эвакуировать, «все они живы».

В экстренных службах сообщили, что пожар, возникший после взрывов, продолжает распространяться на соседние помещения, площадь горения увеличилась, передает ТАСС.

Ранее блогеры сообщали, что ко взорвавшемуся заводу стягивают спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности.