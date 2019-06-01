Число пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до 19 человек

В результате серии мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек, сообщили в правительстве Нижегородской области.

По предварительным данным, жертв взрыва и пожара на заводе нет, весь персонал был эвакуирован, передает РИА «Новости».

«В одном из зданий предприятия произошел пожар. Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения. По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС», – сообщили в ГОСНИИ «Кристалл».

В Минздраве также подтвердили число пострадавших – 19 человек. Также в ведомстве сообщили, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести», передает ТАСС.

Ранее появилось видео взрывов на заводе в Дзержинске.

Напомним, в субботу в Дзержинске Нижегородской области произошло три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание. По информации МЧС, площадь возгорания после технологического взрыва составила около 100 кв. метров.

Ко взорвавшемуся заводу стягивают спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности.