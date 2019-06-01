Появилось видео взрыва на заводе в Дзержинске

В Сети появилось видео, снятое после серии мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске.

Видео опубликовало ShadenFM в Twitter. В результате взрывов на заводе «Кристалл» пострадали четыре человека.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека», – сообщил РИА «Новости» представитель силовых структур региона.

По информации МЧС, площадь возгорания после технологического взрыва составила около 100 кв. метров.

Отмечается, что могут быть пострадавшие. При этом тушение пожара проводится по третьему номеру сложности.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области произошло три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание.