Названа возможная причина взрывов на заводе в Дзержинске

Вероятной причиной взрывов на заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске могло стать нарушение техники безопасности.

«Основная версия – нарушение правил техники безопасности. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы. Это сейчас проверяется», – сказал источник в силовых структурах ТАСС.

Ранее в городе был объявлен режим ЧС.

Напомним, в Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила.

По предварительным данным, пострадали 19 человек, двое пропали без вести. За медицинской помощью обратились 27 человек.