Медпомощь оказали 27 пострадавшим при взрывах на заводе в Дзержинске

Медпомощь после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске потребовалась 27 пострадавшим, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В пресс-службе ведомства рассказали, что «за медицинской помощью после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске обратились 27 человек», из них 11 человек «после осмотра медиков отпущены домой», передает ТАСС.

В оперативном штабе, созданном по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщили, что в ликвидации последствий взрывов задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Ранее блогеры сообщали, что ко взорвавшемуся заводу стягивают спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности.

Также сообщалось о 19 пострадавших. Кроме того, стало известно о пропавших без вести после ЧП.