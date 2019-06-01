В Дзержинске после серии взрывов объявлен режим ЧС

В Дзержинске Нижегородской области власти объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после серии мощных взрывов в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подписан», – ответили в ведомстве ТАСС на вопрос, подписан ли документ о введении в городе режима ЧС.

Напомним, в субботу в Дзержинске Нижегородской области произошло три мощных взрыва в цехе по производству тротила, в результате чего было повреждено здание. По информации МЧС, площадь возгорания после технологического взрыва составила около 100 кв. метров.

Ко взорвавшемуся заводу стягивают спецсредства МЧС, обычных спасателей не допускают из-за высокой степени опасности.

Медпомощь после взрывов потребовалась 27 пострадавшим. Кроме того, стало известно о пропавших без вести после ЧП.