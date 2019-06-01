Из-за взрывов на заводе в Дзержинске перекрыли часть трассы М-7

Часть трассы М-7 оцеплена после взрывов на заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске.

«Под Дзержинском оцеплена часть московской трассы. На М-7 есть поворот на завод «Кристалл». Сама трасса работает, но сейчас там перекрыт поворот, чтобы обезопасить людей, чтобы никто ближе к территории завода не прошел», – передает сообщение пресс-службы администрации Дзержинска РИА «Новости».

Там отметили, что движение по самой трассе не перекрыто.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила. По предварительным данным, пострадали около 19 человек, двое пропали без вести.