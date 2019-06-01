Очевидцы рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске

Очевидец рассказал, что взрыв на завод «Кристалл» в Дзержинске был слышен в Нижнем Новгороде.

«Я сейчас в Дзержинске нахожусь, а у меня друзья в Нижнем Новгороде. Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. 30 километров от города», – сообщил очевидец «360», уточнив, что сильный дым уже перестал подниматься над заводом.

Еще одна местная жительница рассказала, что мама ее подруги вместе с сыном находилась в момент взрыва на даче недалеко от завода.

«Снесло окна на втором этаже. Слава богу, что сын как раз спустился на первый этаж до первого взрыва, а мама была на огороде, ее отнесло на три метра», – уточнила она.

Ранее МЧС заявило о 38 пострадавших.

Напомним, в Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила. Сообщалось, что два человека пропали без вести. За медицинской помощью обратились 27 человек.

После этого в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода.

По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.