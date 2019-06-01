Соглашение России и Японии по мирному договору отложили

Японские власти решили, что в июне не смогут заключить с Россией рамочное соглашение по мирному договору, сообщили правительственные источники.

Как пишет «Асахи», между Москвой и Токио остались разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности, поэтому соглашение не удастся подготовить к саммиту G20, передает ТАСС.

Япония планировала подтвердить Совместную декларацию с СССР от 1956 года, касающуюся Шикотана и ряда мелких островов, и продолжать переговоры по Итурупу и Кунаширу.

Однако беспокойство России вызвала возможность размещения на островах американских систем ПРО Aegis Ashore. Кроме того, Токио должен был признать законность вхождения Курил в состав СССР. Для японской стороны требование оказалось неприемлемым.

Теперь стороны намерены направить усилия на то, чтобы к саммиту G20 добиться прогресса по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Япония при этом не отказывается от диалога по мирному договору в долгосрочной перспективе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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