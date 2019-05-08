Названы последствия отказа Ирана от ряда условий ядерной сделки

«Решение Тегерана – это плохо. Так или иначе будет негативная реакция Вашингтона, хотя они прекрасно понимают, что все это спровоцировал Трамп», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Малашенко. Так он прокомментировал решение Ирана не выполнять условия ядерной сделки с США.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко назвал предсказуемым решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке с США. «Это предсказывалось после того, что сделал президент США Дональд Трамп (объявил об аннулировании ядерной сделки). Мы почти возвращаемся на круги своя, потому что в этих соглашениях речь шла об ограничении обогащения урана», – сказал Малашенко.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе (России, Великобритании, Китаю, Франции и Германии) пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств по атомной сделке. Речь идет о двух пунктах: хранение запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Ранее о том же предупредил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Впрочем, министр подчеркнул: Тегеран не планирует полностью отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

Иран дает 60 дней пятерке партнеров, чтобы выполнить все обязательства по обеспечению интересов Тегерана, в том числе в банковской и нефтяной сферах. Если этого не произойдет, следующим шагом будет приостановка модернизации реактора в Араке, а также отказ от ограничений в уровне обогащения урана, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Малашенко отметил, что у него нет полной уверенности в том, что Иран четко следовал взятым на себя обязательствам по СВПД, как об этом заявлялось официально.

«Решение Тегерана – это плохо. Так или иначе будет негативная реакция Вашингтона, хотя они прекрасно понимают, что все это спровоцировал Трамп. Любая вещь, которая касается ядерного оружия, провоцирует массу разных вещей, в том числе у соседей Ирана опять начнется крик. Но иранцев можно понять, их спровоцировали на это дело», – прогнозирует эксперт.

Практически одновременно с заявлениями Рухани и Зарифа, CNN сообщил: Иран перебрасывает морем баллистические ракеты в регион Персидского залива. Речь идет о ракетах малой дальности, утверждают источники американского телеканала. В США пока не знают, «может ли Иран осуществить запуск ракет с борта этих кораблей», или же ракеты «транспортируют с целью применения иранскими силами на суше».

«Это все заявляется американцами не в первый раз, – отмечает Малашенко. – Но и американцы посылают в Персидский залив свои корабли. Я не верю, что Иран будет использовать свои баллистические ракеты против Штатов или Саудовской Аравии. Это все символы, но символы опасные».

По данным источников CNN, Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток, в том числе средств ПВО (например, комплексов Patriot). Не исключается возможность иранского удара по военным США в Ираке или Сирии.

В понедельник помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером страны Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом. Вместо этого он посетил Ирак. В Германии на такой поступок обиделись (и даже заявили о «разбитой дружбе» с США). Сам Помпео объяснил, что отправился в Багдад из-за «эскалации действий Ирана».